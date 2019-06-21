Заявился двенадцатый кандидат на выборы губернатора Челябинской области

Свою кандидатуру выдвинула Татьяна Якимова.

На выборы губернатора Челябинской области свою кандидатуру выдвинула Татьяна Якимова, став 12 кандидатом на должность губернатора. В качестве самовыдвиженца Татьяна Якимова подала документы сегодня, 21 июня, в 12:00.



Мы поздравляем Татьяну Якимову с присвоением статуса выдвинутого кандидата на должность губернатора Челябинской области и желаем всем кандидатам честной и красивой борьбы в рамках правового поля. — прокомментировал выдвижение председатель избиркома Сергей Обертас.

Отметим, что на данный момент самовыдвиженцами являются еще 5 кандидатов — Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Александр Комиссаров, Александр Лебедев и Сергей Морозов. От партий документы подали — Виталий Пашин — ЛДПР, Сергей Смышляев — «Родина», Степан Фирстов — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Константин Нациевский — «Коммунистическая партия России» и Ярослав Щербаков — «Яблоко».



Выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Челябинской области можно до 24 июня. С 25 июня начинается подача документов на регистрацию.



Выборы состоятся 8 сентября.

