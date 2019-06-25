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/ Избирком Челябинской области начал регистрировать кандидатов на пост губернатора

Избирком Челябинской области начал регистрировать кандидатов на пост губернатора

От 14 человек ждут подписи в их поддержку.
сегодня в 17:48
  |  Политика

Региональный Избирком начинает регистрацию кандидатов на пост губернатора Челябинской области. В сравнении с прошлыми выборами количество желающих занять должность выросло на 10 человек. Сейчас их 14, трудозатраты Избирательной комиссии, по признанию ее главы Сергея Обертаса, возрастают, но в то же время работа становится интереснее.

Планы на эту избирательную кампанию у Избиркома действительно большие. Привлечь к участию планируют как можно больше избирателей. Для этого будут использовать не только СМИ и рекламные баннеры.

Будем использовать подвижный транспорт, штендеры. Пойдем ярко. Мы аналогичные вещи делали на выборах президента. Рассматриваем возможность с размещением информации о выборах даже в лифте. Плюс мы планируем сделать красивую стелу с обратным отсчетом на Кировке. — сообщил сайту «Первый областной» Сергей Обертас.

Отметим, что кандидатам необходимо предоставить подписи в свою поддержку. Для самовыдвиженцев — Алексея Текслера, Андрея Аюпова, Александра Лебедева, Сергея Морозова, Александра Комиссарова, Татьяны Якимовой, Виктора Перова и Станислава Артемова — подписей должно быть 13 169, не меньше 266 и не больше 279 — от депутатов и выборных глав. Для тех, кто выдвигается от партий, действует муниципальный фильтр — они должны предоставить подписи муниципальных депутатов. Представители партий на выборах в кандидаты Челябинской области: Виталий Пашин (ЛДПР), Сергей Смышляев («Родина»), Степан Фирстов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Константин Нациевский («Коммунистическая партия России»), Ярослав Щербаков («Яблоко»), Алексей Севастьянов («Гражданская сила»).

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