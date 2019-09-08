Избирательные участки в Челябинской области начали свою работу в штатном режиме

Всего в Единый день голосования свои двери открыли 2296 избирательных участков.

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В Челябинской области в штатном режиме началась работа 2296 избирательных участков. Первые 117 участков начали принимать голоса избирателей еще с 6-7 утра, для того, чтобы жители муниципалитетов смогли посетить их в удобное время. Всего на участках ждут 2636609 избирателей.

«Сегодня, 8 сентября 2019 года, проходят выборы губернатора Челябинской области. В штатном режиме начали свою работу 2296 избирательных участков. Также сегодня состоятся выборы в органы местного самоуправления в 5 муниципальных районах, 2 городских округах, 7 внутригородских районах Челябинска, 46 сельских и 7 городских поселениях. Всего состоятся 68 избирательных кампаний, по итогам выборов будет замещено 496 мандатов», — подчеркнул председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас.

Отметим, что в этом году для тех, кто голосует впервые, подготовили сувениры с символикой выборов губернатора Челябинской области. Так, молодые люди до 35 лет смогут получить блокнот, силиконовый браслет, значки, шариковые ручки, флажки или футболки.

Проголосовать жители региона могут до самого вечера, последние избирательные участки закроют свои двери в 20:00.