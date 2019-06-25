Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.91 +62.91 71.6 +71.6
Челябинск
сейчас
 
+17 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ 14 человек претендуют на пост губернатора Челябинской области

14 человек претендуют на пост губернатора Челябинской области

Региональный Избирком завершил прием документов.
сегодня в 09:50
  |  Политика

Челябинская область оказалась в лидерах по количеству желающих участвовать в выборах губернатора в качестве кандидатов. Сразу 14 человек принесли документы в региональный Избирком. Из них 8 — самовыдвиженцы, 6 — представители партий. 24 июня Избирательная комиссия завершила прием документов.

Отметим, что Челябинская область на 2 месте по активности избирательной кампании среди регионов, где на 2019 год запланированы выборы губернаторов. На первом месте Санкт-Петербург, там заявилось 20 кандидатов.

Напомним, что итоговый список кандидатов в губернаторы в порядке подачи ими документов следующий:

Алексей Текслер — самовыдвиженец

Андрей Аюпов — самовыдвиженец

Александр Лебедев — самовыдвиженец

Сергей Морозов — самовыдвиженец

Виталий Пашин — ЛДПР

Сергей Смышляев — «Родина»

Степан Фирстов — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

Константин Нациевский — «Коммунистическая партия России»

Ярослав Щербаков — «Яблоко»

Алексей Севастьянов — «Гражданская сила»

Александр Комиссаров — самовыдвиженец

Татьяна Якимова — самовыдвиженец

Виктор Перов — самовыдвиженец

Станислав Артемов — самовыдвиженец

Политика
Заявился четырнадцатый кандидат на выборы губернатора в Челябинской области
вчера в 17:14
Заявился четырнадцатый кандидат на выборы губернатора в Челябинской области
Политика
Количество кандидатов на выборы губернатора Челябинской области выросло до тринадцати
вчера в 15:02
Количество кандидатов на выборы губернатора Челябинской области выросло до тринадцати
Политика
Заявился двенадцатый кандидат на выборы губернатора Челябинской области
21.06.2019
Заявился двенадцатый кандидат на выборы губернатора Челябинской области
Политика
Одиннадцатый кандидат заявился на выборы губернатора Челябинской области
20.06.2019
Одиннадцатый кандидат заявился на выборы губернатора Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Эксперт оценил шансы на возобновление авиасообщения с Грузией
сегодня в 18:55
Эксперт оценил шансы на возобновление авиасообщения с Грузией
Общество
Аварийные работы помешают движению машин на северо-западе Челябинска
сегодня в 18:25
Аварийные работы помешают движению машин на северо-западе Челябинска
Общество
Эксперты рассказали о первых ста днях Алексея Текслера на посту главы региона
сегодня в 18:14
Эксперты рассказали о первых ста днях Алексея Текслера на посту главы региона
Политика
Избирком Челябинской области начал регистрировать кандидатов на пост губернатора
сегодня в 17:48
Избирком Челябинской области начал регистрировать кандидатов на пост губернатора
Общество
Челябинскую молодежь приглашают на фестиваль современного искусства, спорта и музыки Urban Fest
сегодня в 17:44
Челябинскую молодежь приглашают на фестиваль современного искусства, спорта и музыки Urban Fest
Хоккей
«Металлург» вошел в топ-20 рейтинга лучших клубов Европы
сегодня в 17:37
«Металлург» вошел в топ-20 рейтинга лучших клубов Европы
Хоккей
Виталий Кравцов рассказал о шансах заиграть в НХЛ в следующем сезоне
сегодня в 17:11
Виталий Кравцов рассказал о шансах заиграть в НХЛ в следующем сезоне
ШОС и БРИКС
На подготовку к саммитам в Челябинске выделят 263 миллиона рублей
сегодня в 17:00
На подготовку к саммитам в Челябинске выделят 263 миллиона рублей
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6