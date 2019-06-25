/ 14 человек претендуют на пост губернатора Челябинской области

Региональный Избирком завершил прием документов.

Челябинская область оказалась в лидерах по количеству желающих участвовать в выборах губернатора в качестве кандидатов. Сразу 14 человек принесли документы в региональный Избирком. Из них 8 — самовыдвиженцы, 6 — представители партий. 24 июня Избирательная комиссия завершила прием документов.

Отметим, что Челябинская область на 2 месте по активности избирательной кампании среди регионов, где на 2019 год запланированы выборы губернаторов. На первом месте Санкт-Петербург, там заявилось 20 кандидатов.

Напомним, что итоговый список кандидатов в губернаторы в порядке подачи ими документов следующий:

Алексей Текслер — самовыдвиженец

Андрей Аюпов — самовыдвиженец

Александр Лебедев — самовыдвиженец

Сергей Морозов — самовыдвиженец

Виталий Пашин — ЛДПР

Сергей Смышляев — «Родина»

Степан Фирстов — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

Константин Нациевский — «Коммунистическая партия России»

Ярослав Щербаков — «Яблоко»

Алексей Севастьянов — «Гражданская сила»

Александр Комиссаров — самовыдвиженец

Татьяна Якимова — самовыдвиженец

Виктор Перов — самовыдвиженец

Станислав Артемов — самовыдвиженец