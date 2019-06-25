/ 14 человек претендуют на пост губернатора Челябинской области

Челябинская область оказалась в лидерах по количеству желающих участвовать в выборах губернатора в качестве кандидатов. Сразу 14 человек принесли документы в региональный Избирком. Из них 8 — самовыдвиженцы, 6 — представители партий. 24 июня Избирательная комиссия завершила прием документов.
Отметим, что Челябинская область на 2 месте по активности избирательной кампании среди регионов, где на 2019 год запланированы выборы губернаторов. На первом месте Санкт-Петербург, там заявилось 20 кандидатов.
Напомним, что итоговый список кандидатов в губернаторы в порядке подачи ими документов следующий:
Алексей Текслер — самовыдвиженец
Андрей Аюпов — самовыдвиженец
Александр Лебедев — самовыдвиженец
Сергей Морозов — самовыдвиженец
Виталий Пашин — ЛДПР
Сергей Смышляев — «Родина»
Степан Фирстов — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
Константин Нациевский — «Коммунистическая партия России»
Ярослав Щербаков — «Яблоко»
Алексей Севастьянов — «Гражданская сила»
Александр Комиссаров — самовыдвиженец
Татьяна Якимова — самовыдвиженец
Виктор Перов — самовыдвиженец
Станислав Артемов — самовыдвиженец