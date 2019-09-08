В Избирательной комиссии Челябинской области работает «горячая линия»

Она позволяет оперативно решать вопросы, возникающие у жителей региона.

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«Горячая линия» в Избирательной комиссии Челябинской области оперативно решает сложности, связанные с голосованием, возникающие у жителей региона. Ежедневно специалисты избиркома принимают десятки звонков. Южноуральцы обращаются с самыми разнообразными вопросами.

«Поступают звонки, люди получают грамотные комментарии. Обратился мужчина, который подал заявление в устной форме на голосование дома, у него не было понимания, придут ли к нему. Тут же было дано указание связаться с председателем территориальной комиссии, соответствующего участка, чтобы он этот вопрос у председателя участковой комиссии уточнил», — прокомментировал ситуацию председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас.

Отметим, что до Единого дня голосования, «горячую линию» использовали как информационный центр, где жители региона могли получить консультацию о том, как подать заявление и проголосовать не по месту регистрации. В Челябинской области 50000 жителей посетят избирательные участки по месту нахождения, а еще более 200 человек проголосуют на специальных цифровых участках в Москве.