/ На последнем в этом году заседании правительства обсудят качество жизни южноуральцев

Онлайн трансляция будет идти на 1obl.tv.

Заключительное в 2018 году заседание губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет завтра, 19 декабря, в 10.00. В повестке 42 вопроса, четыре из которых будут рассматриваться с докладами. Онлайн-трансляцию можно увидеть на сайте 1obl.tv и в социальных сетях.

Первым по двум вопросам выступит министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин. Глава минстроя доложит губернатору Борису Дубровскому о выполнении поручений Президента РФ по газификации жилых домов по улице Железнодорожной в поселке Полетаево Сосновского муниципального района, а также по улицам Рябиновая, Ленина, Северная и в поселке Геологов в Верхнеуральске, — сообщили в пресс-службе главы региона.

Замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов вынесет на утверждение новую госпрограмму «Повышение транспортной доступности для населения Челябинской области».

В завершение заседания планируется принять два постановления по обеспечению бесплатными медикаментами больных, страдающих туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.