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/ Заседание Правительства Челябинской области с Алексеем Текслером в прямом эфире

Заседание Правительства Челябинской области с Алексеем Текслером в прямом эфире

Глава региона проведёт совещание Правительства области.
сегодня в 20:00
  |  Политика

На нем будут подниматься вопросы, связанные с осуществлением национальных проектов в нашем регионе. Помимо этого будет обсуждаться ход работы исполнения поручения Президента Российской Федерации по обращению граждан о содействии в газификации жилых домов в селе Алексеевка Варненского муниципального района Челябинской области. Также будет рассмотрено внесение изменений в постановления Правительства региона.

На Заседании неоднократно будут подниматься вопросы о внесении изменений в постановления Правительства Челябинской области. Например, будут рассмотрены постановления о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям; о порядке определения объема субсидий для некоммерческих организаций по предоставление соц. обслуживания на дому. Будет обсуждаться утверждение норм питания для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в областных государственных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Дело коснется и программы капитального ремонта, в частности будет рассмотрено внесение изменений в постановление Правительства Челябинской области «О Порядке проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Челябинской области». Речь пойдёт и об отчислении части прибыли в областной бюджет, полученной в результате хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Челябинской области за 2018 год.

Будет подниматься вопрос отчисления части прибыли в областной бюджет, полученной в результате хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Челябинской области за 2018 год. За обсуждением этих и многих других вопросов можно наблюдать в прямом эфире на нашем сайте и в соцсетях «Первого областного».

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