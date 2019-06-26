/ Южноуралец создал сайт в поддержку Алексея Текслера

Платформа поможет собрать идеи по развитию Челябинской области.

Командир регионального штаба студотрядов Юрий Болдырев создал сайт общественной поддержки главы Челябинской области Алексея Текслера. О своем проекте он сообщил в аккаунте в «Инстаграме». Юрий Болдырев пояснил, что остался под большим впечатлением от встречи с главой области. Также его поразило то, с каким вниманием Алексей Текслер общался со студентами.



Чаще всего в нашей беседе звучало одно слово — перспектива. Рассказал об инициативах наших ребят и увидел, что Алексею Леонидовичу интересно любое дельное предложение, он также, как каждый из нас, заинтересован в процветании области. Есть нацеленность на командную работу, на совместное решение вопросов с учетом мнения всех поколений челябинцев. — пояснил Юрий Болдырев.



Именно заинтересованность главы региона и натолкнула Юрия Болдырева на создание сайта Texler2019.su. По замыслу создателя, именно там можно собрать вместе все идеи по развитию региона и совместно решать, как именно можно осуществить задуманное.



Отметим, что и домен su выбран неслучайно. Это аббревиатура, означающая South Ural, что переводится с английского как «Южный Урал».

