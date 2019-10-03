Заседание правительства Челябинской области покажут в прямом эфире

Впервые доклады министров в режиме реального времени будут транслировать на телеканале ОТВ.

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Сегодня, 3 октября, Алексей Текслер проведет заседание правительства Челябинской области. В повестке 54 вопроса, решение большей части которых внесет изменения в те или иные постановления. Некоторые из них касаются заработных плат работников бюджетной сферы.

Обсудят также и энергосбережение и повышение энергетической эффективности, доклад на эту тему представит министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Министр спорта Леонид Одер озвучит вопрос об определении и предоставлении субсидий некоммерческим организациям, которые организуют социально ориентированную деятельность в сноубординге.

Министр экологии Сергей Лихачев расскажет об изменениях, внесенных в положение о памятнике природы Челябинской области Джабык-Карагайский бор.

Доклады из правительства Челябинской области можно будет посмотреть во время онлайн трансляции на сайте 1obl. tv, в социальных сетях сайта «Первый областной», а также впервые в прямом эфире телеканала ОТВ сегодня, 3 октября, в 11:00.