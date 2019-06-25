/ Эксперты рассказали о первых ста днях Алексея Текслера на посту главы региона

Эксперты проанализировали первые 100 дней работы Алексея Текслера на посту главы Челябинской области. По их мнению, руководителю региона удалось за эти месяцы работы расшевелить политическую элиту, заставив ее решать проблемы с реализацией нацпроектов, замедлением объемов производства и со снижением товарооборота и уровня дохода жителей.
С другой стороны регион у нас более чем богатый. И основной тезис, что регион заслужил лучшей жизни, он более чем очевиден. — рассказал руководитель Научно-образовательного центра «Развитие региональных социально-экономических систем» Сергей Гордеев.
Глава региона должен привести область к лучшей жизни. За 100 дней Алексей Текслер сделал для этого первые шаги, заключают политологи и экономисты. В частности, глава региона инициировал создание министерства промышленности, призвал крупный бизнес работать на регион, а не выкачивать из него деньги.
Это человек другой генерации, других ценностей. Человек из простого народа. Родился на ЧМЗ. Он не принц. Не выходец из какой-то семьи. — отметил гендиректор информационно-аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин.
Эффективно на работе отразился и инстаграм-аккаунт Алексея Текслера. В этой соцсети он смог собрать самые насущные проблемы и жалобы от жителей. И передать их для решения главам территории.
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом