/ Заседание Правительства Челябинской области пройдет в прямом эфире

Встречу проведет глава региона — Алексей Текслер.

В повестке заседания объявлено 37 вопросов, два из которых «Жильё и городская среда» на территории Челябинской области» и «О предоставлении налогоплательщикам инвестиционных налоговых вычетов в целях стимулирования обновления их основных фондов» будут заслушаны без принятия постановлений Правительства области. С ними выступят Сергей Шаль, и. о. заместителя Губернатора Челябинской области и Сергей Смольников, и. о. Министра экономического развития Челябинской области. Из оставшихся 35 пунктов повестки, с рассмотрением проектов постановлений правительства области, три будут посвящены вопросам экологии, по два занятости трудоспособного населения и культурной сфере. С полным списком повестки можно ознакомится по ссылке.

Увидеть онлайн-трансляцию заседания можно 28 мая увидеть на сайте 1obl.tv и во всех социальных сетях «Первого областного» с 10:00 часов (по челябинскому времени).