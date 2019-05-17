/ Мария Хворостова перешла на работу в областное правительство

Бывший пресс-секретарь областного Минздрава станет начальником управления пресс-службы.

Теперь уже экс-пресс-секретарь Министерства здравоохранения Челябинской области Мария Хворостова займет должность в правительстве региона. Об этом сама Мария рассказала на своей странице в Facebook.



Да, я перехожу на работу в правительство региона. Почти 8 лет я провела в Минздраве, и это было прекрасное, сложное и интересное время. Я очень благодарна людям, с которыми мы работали. За помощь, за уроки и за противостояние тоже. Я искренне люблю медицину и тех, с кем она меня свела. — рассказала на своей странице в Facebook Мария Хворостова.

Напомним, что слухи о том, кто станет новым пресс-секретарем в правительстве Челябинской области, появились сразу после того как о своем уходе с данной должности объявил Дмитрий Федечкин. По словам самого бывшего начальника пресс-службы и информации, об этом решении он объявил врио губернатора Алексею Текслеру сразу же после его прихода.