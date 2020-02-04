«Запланировано много серьезных мероприятий»: Алексей Текслер и Михаил Каган обсудили план работы

Губернатор Челябинской области провел первую встречу с главным федеральным инспектором региона.

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В Челябинской области состоялась первая встреча губернатора Алексея Текслера с главным федеральным инспектором региона Михаилом Каганом. Глава региона поздравил его с назначением.

«У нас большое количество совместных задач, реализация нацпроектов, целей, которые поставил президент в своем указе, послание президента. Перед регионом стоит задача сделать его лучше, в первую очередь в социально-экономическом отношении, чтобы каждый житель почувствовал на себе улучшение. Это касается и доходов, и среды, в которой живет человек. Это вопросы экологии, здравоохранения, образования. Перед нами большое количество задач. Параллельно с этим всегда возникает вопрос связанный с безопасностью», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что в 2020 году запланировано множество важных мероприятий, среди которых голосование за внесение поправок в Конституцию, празднование 75-летия Победы, саммиты ШОС и БРИКС, Всероссийская перепись населения и многое другое.

«Задачи перед нами ставит общие президент, полномочный представитель президента, поэтому будем вместе с вами выполнять все поставленные задачи. В этом году в Челябинской области запланировано очень много серьезных мероприятий, я думаю, что совместными усилиями мы все проведем достойно, на высшем уровне», — подчеркнул Михаил Каган.

Алексей Текслер пожелал удачи Михаилу Кагану и отметил, что его знания и опыт можно будет воплотить в данном направлении.