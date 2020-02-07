Челябинская область может стать площадкой для создания природоохранных технологий

Перспективу губернатор обсудил с главой Минпромторга России.

Послушать 00:00

В ходе своего рабочего визита в Москву, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с министром промышленности РФ Денисом Мантуровым. Одной из ключевых тем переговоров стала тема формирования в области центра компетенций в сфере природоохранных промышленных технологий.

Здесь речь идет об организации на территории области производств оборудования и комплектующих, применяемых для очистки промышленных выбросов и стоков, мусоросортировочных комплексах, компонентов солнечной и ветровой генерации и т. д.

Так как на территории региона сейчас идет активная работа по улучшению экологической ситуации, то Челябинская область готова стать площадкой для разработки и производства современных природоохранных технологий, внедрения системы мониторинга и других проектов, касающихся улучшения состояния окружающей среды.

Также в ходе встречи Алексей Текслер сообщил Денису Мантурову об итогах работы промышленного сектора за 2019-1 год и рассказал о планах на текущий год. Как отметил губернатор, индекс промышленного производства увеличился на 2,0%, в том числе в добыче полезных ископаемых — на 4,2%, обрабатывающих производствах — на 2,5%, в металлургии — на 5,4%.

Обсуждалась тема и машиностроения в регионе, включая техники и оборудования медицинского и сельскохозяйственного назначения, робототехники. Также речь шла о сохранении производства на промышленной площадке Челябинского тракторного завода.

По окончании встречи стороны договорились о скором рабочем визите главы министерства промышленности и торговли РФ на Южный Урал.

