Алексей Текслер принял участие в заседании попечительского совета театра оперы и балета

В 2020 году там ожидается шесть новых спектаклей.

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Сегодня, 1 февраля, в театре оперы и балета им. М. И. Глинки состоялось заседание попечительского совета, в котором принял участие и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что именно попечители дополнительную возможность театру в творческом плане. И он рассказал, что собравшиеся на заседание пришли к выводу, что театр оперы и балета должен стать по-настоящему визитной карточкой всей области.

«В этом году, кстати, ожидается шесть премьер разного направления. В декабре будет премьера „Алисы в стране чудес“ для всей семьи. И это будет яркое событие. Принципиально, чтобы оно запомнилось детям, особенно, если они приходят в театр первый раз. Хотелось бы, чтобы все наши творческие события именно для детей были такого же плана. Здесь, конечно, нужен симбиоз. И активная работа областной администрации по поддержке театра, а также возможности попечителей», — поделился Алексей Текслер.

Также, председатель попечительского совета театра оперы и балета Андрей Комаров рассказал, что в 2019 году удалось сделать очень много для театра. Но и 2020 год не будет уступать в нововведениях.

«Закончили ремонт основной сцены. Введено в эксплуатацию вспомогательное здание для театра, что разгружает, даёт отличные перспективы. Мы сегодня слушали большой отчет и понимали, какая большая программа сделана. Мы также послушали планы на 2020 год. И из инноваций нового года я бы хотел отметить, что у нас будет введён театральный вторник. Это будут выделены специальные дни, 2-3 раза в месяц, где по очень льготным ценам школьники, студенты и пенсионеры будут иметь возможность посетить театр практически за символические деньги», — рассказал Андрей Комаров.

Дополнительно было сказано, что попечители за три года внесли около 89 миллионов рублей на развитие театра. Из них в 2019 году план был на уровне 27 миллионов. А в 2020 году на развитие уйдёт примерно 30 миллионов рублей. И также Алексей Текслер упомянул, что на заседании также обсуждалась возможность поддержки труппы театра в ипотечном кредитовании. Это будет сделано для того, чтобы артисты приезжали выступать в Челябинск и оставались здесь, творчески развивались.

После заседания все попечители, а также губернатор вместе с женой Ириной посетили концерт пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, который выступал вместе с Челябинским симфоническим оркестром под руководством дирижёра Адика Абдурахманова.