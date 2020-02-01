Алексей Текслер рассказал, что Челябинская область активно включилась в реализацию Послания Президента России

Губернатор принял участие в видеоконференции со всеми главами субъектов УрФО.

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31 января состоялось совещание при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе Николае Цуканове по вопросу планов реализации Послания Владимира Путина Федеральному Собранию. Всё происходило в формате видеоконференции, в которой участвовали все главы субъектов округа.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что Челябинская область активно включилась в работу над реализацией Послания главы государства.

«Сейчас завершаем формирование соответствующего плана с конкретными мероприятиями, поручениями, в него включено 65 позиций в части наших полномочий как субъекта Федерации. Мы воспринимаем Послание как чёткое руководство к действию и реальную возможность сконцентрировать усилия на решении по-настоящему приоритетных задач. Это, прежде всего, улучшение демографической ситуации, повышение рождаемости, позитивные перемены в образовании и здравоохранении, улучшение экологической обстановки, а также, безусловно, рост благосостояния и качества жизни людей», — рассказал Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что в области не менее активно идёт строительство детских садов. Остаётся вопрос с очередью для детей до трёх лет и в ясли.

«Мы набрали сейчас сильный темп по строительству детских садов. В прошлом году их построено 15, создано 2 тысячи 200 мест, в основном в Челябинске, в новых микрорайонах. В текущем и следующем году введём еще 26 детских садов — это почти 5,5 тысячи мест. Таким образом мы рассчитываем решить проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях для детей до 3 лет», — доложил губернатор Челябинской области.

Он также рассказал полпреду Николаю Цуканову о том, что в регионе приняты дополнительные меры поддержки семей, также идёт работа по актуализации и расширению возможностей социального контракта. А во всех муниципалитетах начата подготовка школ по организации бесплатного горячего питания для учеников начальных классов. Помимо этого, принято решение обеспечить эту категорию школьников бесплатным молоком. И готовится нормативная база в части ежемесячных федеральных доплат в размере 5000 рублей за классное руководство.