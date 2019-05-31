/ И.о. замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров покинул пост

Отставку функционера принял Алексей Текслер.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров сложил свои полномочия. Функционер прекратит свою работу 3 июня, рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе областного правительства. Как рассказал Руслан Гаттаров, он сам попросил главу Челябинской области Алексея Текслера принять отставку.

Когда долго находишься на одном месте, сложно поддерживать продуктивность на максимуме. Часто люди скатываются в функционирование, а этого бы мне меньше всего хотелось, поэтому я благодарен главе региона за понимание. Я очень рад, что в течение этих пяти лет смог быть полезным родной области. Мы выкладывались по максимуму, были и успехи, и неудачи. Но не ошибается только тот, кто не работает. Признателен команде, предпринимателям, общественниками, экспертам, с которыми мы работали плечом к плечу. Я верю в Челябинскую область, в ее жителей, и уверен, что они будут процветать. — отметил Руслан Гаттаров.

В свою очередь Алексей Текслер удовлетворил просьбу Руслана Гаттарова.

Желаю Руслану Гаттарову успехов на новом поприще в будущем. — прокомментировал глава Челябинской области Алексей Текслер.

О дальнейших карьерных планах Руслана Гаттарова неизвестно. Сам и. о. замгубернатора сказал, что возьмет небольшую паузу и проведет время с семьей.