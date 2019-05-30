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/ Алексей Текслер посетил открытие трудового семестра студенческих отрядов Челябинской области

Алексей Текслер посетил открытие трудового семестра студенческих отрядов Челябинской области

Глава региона лично пообщался с бойцами студенческих отрядов.
сегодня в 18:20
  |  Общество
Открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Челябинской области посетил глава региона Алексей Текслер. Мероприятие состоялось сегодня в ЦПКиО имени Гагарина. Более 1000 бойцов студенческих отрядов из Челябинской области собрались, чтобы открыть трудовой семестр. Для ребят были организованы интерактивы, фотосессия, все вместе они танцевали массовые танцы. Бойцы штабов всех отрядов торжественной колонной дошли до главной сцены, где отрапортовали о готовности к началу трудового семестра командиру областного штаба Юрию Болдыреву. Командир штаба отрапортовал о готовности бойцов Челябинской области главе региона Алексею Текслеру. Руководитель области поздравил бойцов с открытием.

Поздравляю вас с новым летним трудовым семестром! 15 лет назад президент возродил замечательную традицию студенческих отрядов. Эта традиция живет и развивается в нашей области. Ваши предшественники несколько раз становились лучшими среди всех студенческих отрядов нашей страны. Уверен, что вы сделаете тоже самое и в этом году станете лучшими студентами-строителями в нашей стране. Наши студенты работали на многих ключевых важнейших стройках прошлых лет. Это и саммит АТЭС, и Универсиада в Казани, и Олимпийские игры в городе Сочи. Вы и ваши предшественники работали на большом количестве промышленных предприятий нашей страны, самых ведущих, самых передовых, которые строили самые сложные объекты. И вы не ударили в грязь лицом, уверен, так будет всегда. — подчеркнул Алексей Текслер.

После руководитель области лично пообщался с бойцами, которые попросили его помочь им поучаствовать в строительстве объектов к саммитам ШОС и БРИКС. Алексей Текслер подчеркнул, что пообщается с руководством аэропорта, чтобы студенческие строительные отряды Челябинской области могли присоединиться к работе.
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