/ Эксперты поделились впечатлениями от послания Алексея Текслера к ЗСО

Общественники отметили социальную направленность обращения главы региона.

В Челябинске сегодня, 30 мая, состоялось послание Алексея Текслера к Законодательному собранию области. На мероприятие, кроме депутатов и политических функционеров, были приглашены также политологи и общественники со всей области, которые по итогу обращения высказались по поводу предложенных главой Южного Урала Тезисов.

Так, по словам директора Челябинского областного музея искусств Станислава Ткаченко, самым важным тезисом послания стала забота о человеке. Общественный деятель напомнил, что представители власти в первую очередь должны думать о людях.

Представители органов власти должны думать о людях, чтобы им было комфортно, интересно, информационно насыщенно, если говорить, например, о посещении музейных площадок. Акцент на внимание к человеку и связь с простыми людьми, тенденция контакта администрации области с людьми существует, и это очень важно. — рассказал сайту «Первый областной» директор Челябинского областного музея искусств Станислав Ткаченко.

А политолог Александр Мельников подчеркнул, что Алексей Текслер своим выступлением перевернул пирамиду приоритетов. Традиционно подобные послания начинаются с экономических и промышленных показателей, однако глава Южного Урала в первую очередь говорил о людях.

Алексей Текслер начал с проблем, максимально приближенных к быту, жизни людей. Поскольку запоминается всегда первое и последнее, концовка была эмоциональной, был решительный призыв «хватит дербанить Челябинск». Думаю, это высказывание с далеко идущими последствиями, оно станет лейтмотивом работы на текущие месяцы. Большое количество молодежи здесь связано с тем, что Челябинская область заслуживает большего, мы не в той ситуации, в которой хотели бы быть. Нужны новые люди и подходы, и вот эти новые лица, которые будут вовлечены в орбиту экспертного сообщества, отражены в составе участников. — рассказал сайту «Первый областной» политолог Александр Мельников.



Нашло выступление главы региона отклик и среди молодого поколения челябинцев. Урбанист Лев Владов, комментируя выступление Алексея Текслера, также отметил, что основной акцент в послании был сделан именно на простых людях.

Была хорошая мысль, что хватит дербанить Челябинск и растаскивать его по кускам. Наш многострадальный областной центр заслуживает лучшего. Проблемы — это общественный транспорт, низкое качество городской среды. Люди у нас по центру не гуляют, заведения пусты, мест для отдыха нет. Нам нужна программа для реконструкции городской среды. Благоустройство общественных программ — второй тезис, который важен. Я думаю, что любое выступление губернатора должно дарить надежду. У меня тоже такое впечатление осталось. Надеюсь, когда-нибудь встретимся с губернатором и у нас появится диалог, потому что мы готовы оказать консультационную поддержку в области городской среды. — отметил общественник Лев Владов.

А олимпиадник Иван Гончаров отметил для себя ориентированность Алексея Текслера на повышение качества жизни и развитие профессионального образования.

Я участвовал в WorldSkills Russia в компетенции веб-дизайн и разработка. Я был очень рад, что меня сюда пригласили, это было очень неожиданно. Мне понравился посыл Алексея Текслера об ориентированности на повышение качества жизни, развитие среднего профессионального образования. — отметил олимпиадник Иван Гончаров.

Напомним, сегодня, 30 мая, руководитель Челябинской области выступил с посланием к Законодательному собранию. Алексей Текслер озвучил перед депутатами задачи по решению экономических, социальных и культурных вопросов.