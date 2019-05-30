/ Алексей Текслер рассказал о функциях и задачах будущего Министерства промышленности

О функциях регионального министерства промышленности рассказал во время обращения к Законодательному собранию глава региона Алексей Текслер. Руководитель области подчеркнул, что Южному Уралу требуется новая региональна промышленная политика, которая обеспечит согласованность действий.

Для ее разработки и реализации будет создано региональное Министерство промышленности. Мы обсуждали это с Союзом промышленников и предпринимателей области, и я увидел поддержку этой инициативы. В числе основных задач новому ведомству предстоит: проработать возможности для создания новых предприятий в моногородах; обеспечить совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, где занято 70 тысяч человек, работу по загрузке их гражданскими заказами; развить кооперационные цепочки на территории области, в том числе обеспечить стыковку крупного, среднего и малого бизнеса обеспечить взаимодействие промышленности и региональной науки, а также всей системы профессионального образования. — рассказал Адексей Текслер.

Также глава области отметил важность роста экономики и ее дальнейшую диверсификацию. Рядом с существующими традиционными отраслями должны вырасти IT-индустрия и цифровые технологии, подчеркнул Алексей Текслер.

Для этого мы должны интегрироваться в глобальные и федеральные тренды и инициативы, усилить работу по программам импортозамещения и развивать экспорт. Нам нужно больше инновационных переделов, высоких технологий, современного машиностроения. Наука должна стать полноценной частью реальной экономики. — сказал Алексей Текслер.

Глава региона уверен, что для решения этих задач область имеет достаточный потенциал. В частности ВУЗы Южного Урала уже сотрудничают с бизнесом в разработке инновационных технологий. По словам Алексея Текслера, это сотрудничество необходимо развивать и мобильно реагировать на запросы рынка труда.