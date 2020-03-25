Законодательное Собрание области переходит на удаленный режим работы

Очередное заседание состоится за закрытыми дверями.

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Депутаты регионального парламента завтра, 26 марта, будут совещаться за закрытыми дверями. СМИ и все заинтересованные смогут наблюдать за принятием решений в Законодательном Собрании Челябинской области в режиме онлайн.

Председатель регионального парламента соответствующее распоряжение подписал еще 23 марта.

«В 11.00, с начала заседания, будет организована прямая трансляция на официальном сайте Законодательного Собрания. Мы рекомендуем вам воспользоваться трансляцией, многие из вас уже хорошо знакомы с этим сервисом», — обращаются к СМИ в ЗСО.

Все решения будут доступны на сайте заксобрания, а на Ютуб-канале можно будет ознакомиться с видеозаписью заседания.