Стала известна дата выборов в Законодательное собрание

Голосование состоится во второе воскресенье сентября.

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Выборы в Законодательное собрание Челябинской области назначены на 13 сентября этого года. Сообщение о дате голосования появилось сегодня, 11 июня, на официальном сайте органа. Южноуральцы выберут 30 депутатов по одномандатным округам и 30 — по партийным спискам.



Дата была выбрана согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». По нему днём голосования в органы госвласти субъектов страны становится второе воскресенье сентября. Именно на этот день и выпадает 13-е число.

«Этот вопрос вынесен именно на сегодняшнее заседание, потому что, согласно законодательству, решение о назначении выборов должно быть принято региональным парламентом не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования»,— отметил председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.

Напомним, прошлые выборы в ЗСО проходили в сентябре 2015 года. Нынешний созыв является шестым по счету.