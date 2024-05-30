Законодательное собрание Челябинской области отмечает 30‑летие

Депутаты провели юбилейное, 50‑е заседание

Законодательному собранию Челябинской области в мае 2024 года исполнилось 30 лет. Депутаты провели 30 мая юбилейное, 50‑е заседание, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Открыли его первый председатель Челябинской областной думы Вячеслав Скворцов и возглавлявший региональный парламент 16 лет Владимир Мякуш. Заксобрание региона считается одним из передовых в России.

Первые выборы в Челябинскую областную думу состоялись в мае 1994 года. В первом созыве работали всего 15 парламентариев. Именно они создали законодательную основу для развития региона в непростые 90‑е.

«Мне очень приятно, что все помещения Законодательного собрания бурлят от работы. Когда мы начинали работу первой областной думы, все было пусто. У меня на столе был только чистый листок бумаги и карандаш»,— вспоминает Вячеслав Скворцов.

Первый председатель областной думы поздравил Заксобрание с 30‑летием со дня образования. Он отметил, что ему приятно видеть, как депутаты качественно и плодотворно работают на благо Челябинской области.

«Ваша работа действительно отличается не только качеством, но и эффективностью. Созданы социально значимые законы. Все направлено на привлечение инвестиций в Челябинскую область, улучшение имиджа региона. Я очень благодарен за вашу большую работу»,— отметил Вячеслав Скворцов.

После исполнения гимна РФ действующий председатель ЗСО Олег Гербер сообщил, что первое заседание регионального парламента состоялось 30 лет и 5 дней назад. Причем — в том же самом зале, где встречи проходят и сейчас. Олег Гербер сказал, что для него большая честь находится между двумя великими политиками нашей современности, и передал слово Владимиру Мякушу.

«Депутаты Законодательного собрания всегда были в гуще событий, проходящих в области, среди своих избирателей, отличались сплоченностью. Хотел бы отметить командный стиль работы. Мы всегда работали в команде с губернатором и правительством региона на благо жителей нашего региона. Делаем это искренне и от души»,— отмечает Владимир Мякуш.

Бывший председатель ЗСО подчеркнул, что первый состав областной думы является основателем парламентаризма региона. Они заложили основы работы, приняли устав. Действующие депутаты чтят первый состав и продолжают традиции.

«Хотел бы пожелать вам успехов. 30 лет для истории — это песчинка. Для каждого депутата и его избирателей — это целая жизнь. Мы создаем имидж власти. Чтобы люди говорили, что они избрали тех, кто заботится о них, и делает все для повышения качества жизни»,— подчеркнул Владимир Мякуш.

В конце торжественной части 50-го заседания Олег Гербер вручил благодарственные письма депутатам партий, представленных в Заксобрании Челябинской области.