Всегда на связи с южноуральцами: Олег Гербер рассказал о работе депутатов ЗСО

Сегодня отмечается День российского парламентаризма

В День российского парламентаризма председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер рассказал информагентству о работе VII cозыва. Для чего приходится чаще собирать внеочередные заседания и почему у депутатов не принято говорить о планах — в материале.

— В мае этого года Законодательное собрание отмечает 30‑летие. VII cозыв сохраняет преемственность парламентских традиций и вместе с тем привносит новое в работу Собрания. Что вы особенно выделите в работе этого созыва, может, стало больше выездов или встреч?

— Этот созыв действительно особенный, как минимум если говорить о последних 15—20 годах. Ведь в самом начале становления парламентаризма, и особенно регионального, были тоже очень непростые времена. И сейчас тоже. Избирательная кампания текущего созыва и первый год работы проходили в разгар пандемии. После стабилизации обстановки началась специальная военная операция. Это все, конечно же, наложило отпечаток на работу Собрания. Регулярные внеочередные заседания для оперативного принятия решений, к примеру. Развитие социальных сетей также повлияло на присутствие в этой среде и парламента в целом, и депутатов в частности.

— В отчете за 2023 год большое внимание уделено законам о мерах поддержки семьи и детства на Южном Урале. А что в работе на 2024 год, объявленный в стране Годом семьи?

— О планах в нашей среде говорить не принято. Есть определенные процедурные моменты, обсуждения с жителями, с депутатами муниципалитетов, в конце концов, голосования на комитетах и заседании. Иногда инициативы требуют внесения изменений сразу в несколько законов, иногда требуется подготовка и подзаконных актов исполнительных органов области. Поэтому объявляем только тогда, когда уже сомнений не остается. Но могу сказать, что инициатив огромное количество. У нас социальный бюджет, у нас губернатор требует, чтобы человек и его благосостояние стояли в центре внимания всех государственных структур. Поэтому работы и в этом году, и, уверен, во всех следующих будет еще очень и очень много.

— Олег Викторович, какие принятые в последние годы законы Вы можете назвать прорывными для Челябинской области? Какие еще направления работы ЗСО в 2024 году Вы можете выделить как знаменательные?

— Что касается прорывных законов — нет у нас такой категории. Как нет и второстепенных законов. Да, сейчас поддержка участников СВО и их семей — безусловный приоритет. Но и все остальное забывать нельзя. Вопросы демографии, социальной защиты и поддержки семей, особенно многодетных, дают существенный объем работы. Но и объем работы с бюджетом тоже очень велик. Губернатор дал старт большому количеству инфраструктурных проектов, привлекает очень серьезный объем федеральных средств. И тут важна работа с бюджетом, с вопросами налогообложения. Когда регион такими шагами развивается, вообще сложно сказать, в какой сфере вопросов мало.

Но если о планах все же говорить, то плановость в нашей работе определяет цикличность бюджета. Но время требует оперативных, иногда молниеносных решений на благо региона. Поэтому этот созыв работает и в том, и в другом формате.



— Помимо помощи в СВО организован еще и сбор гуманитарных грузов в подтопленные регионы. Как проходит эта работа?



— Здесь все просто: у нас очень отзывчивые депутаты, уговаривать их не приходится. Бросаем клич, собираем деньги, покупаем все необходимое и отправляем. Кроме того мы всегда на связи со всеми жителями Челябинской области, встречаемся и откликаемся на их проблемы и вопросы. Общаться с южноуральцами, безусловно, одна из самых важных составляющих работы депутата.