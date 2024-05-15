Алексей Текслер поздравил парламентариев с 30‑летием Заксобрания Челябинской области

За эти годы депутаты приняли тысячи законов

Сегодня, 15 мая, Законодательному собранию Челябинской области исполняется 30 лет. Губернатор Алексей Текслер поздравил парламентариев и подчеркнул, что за это время Заксобрание региона состоялось как эффективный государственный орган со своими традициями и задачами.

«30 лет назад южноуральцы открыли новую страницу в истории региона. В мае 1994 года наши земляки впервые избрали депутатов областного парламента. Итогом его работы за три десятилетия стали тысячи законов, которые позволили реализовать важные решения в интересах людей, сформировали прочную основу для комплексного и динамичного развития Южного Урала», — отметил губернатор.

По его словам, парламентарии к решению любого вопроса подходят ответственно, взвешенно, конструктивно и в тесном взаимодействии с исполнительной властью региона.

Алексей Текслер поблагодарил депутатов за добросовестную и плодотворную работу, а также за поддержку и помощь участникам СВО и их семьям.