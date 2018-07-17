Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.26 -0.03 72.8 +0.33
Челябинск
сейчас
 
+27 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Депутат Госдумы Елена Ямпольская подверглась информационной атаке

Депутат Госдумы Елена Ямпольская подверглась информационной атаке

Челябинское СМИ ищет компромат в момент ее выдвижения на пост главы Комитета культуры
сегодня в 12:20
  |  Политика

Комитет Госдумы по культуре, ранее возглавляемый Станиславом Говорухиным, ждут новые назначения. Когда со дня смерти кинорежиссера и крупного общественного деятеля пройдет 40 дней, руководство готово будет назвать кандидатов на должность руководителя.

Место пророчат Елене Ямпольской, сейчас являющейся депутатом Госдумы. Она выдвигалась в 2016 году, возглавив региональную группу партии «Единая Россия» по Курганской и Челябинской областям. Ямпольская входит в президиум совета по культуре при президенте, Общественный совет при минобре, замещает председателя комитета Госдумы по делам национальностей, а также является секретарем Союза кинематографистов России.

Именно в этот период скандальное челябинское СМИ проявило интерес к личности Елены Ямпольской и вспомнило о сборнике публицистики ее авторства, выпущенном в 2004 году.

Суть странной эскапады телеканала можно понять из предисловия, опубликованного на официальном сайте «31 канала». «Заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей 47-летняя Елена Ямпольская, которая также на протяжении семи лет является главным редактором газеты “Культура” и депутатом от Челябинской области, откровенно рассказала о личном опыте общения с мужским полом на страницах своего литературного творения». — сообщается в СМИ.

Политологи считают комментарии в адрес Елены Ямпольской не более, чем попыткой отыскать компромат.

Можно только догадываться, что послужило причиной этой, по сути, невольной попытки создать запоздалую рекламу книги. Видимо, причина в активной позиции Ямпольской по многим вопросам политической и культурной жизни страны и региона. — сообщил «Накануне. ру» политолог, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Отметим, что «31 канал» является СМИ, подконтрольным экс-губернатору Михаилу Юревичу. Сейчас новостным ресурсом управляет Валерий Шагиев, один из приближенных Юревича.

Политика
Депутаты не смогли выбрать главу Миасса
05.07.2018
Депутаты не смогли выбрать главу Миасса
Общество
Депутат помог маленькой челябинке пройти курс лечения стоимостью полмиллиона рублей
15.06.2018
Депутат помог маленькой челябинке пройти курс лечения стоимостью полмиллиона рублей
Политика
Депутатам и бизнесменам не удалось смутить кандидатов в мэры Миасса на дебатах
06.06.2018
Депутатам и бизнесменам не удалось смутить кандидатов в мэры Миасса на дебатах
Общество
Депутат Госдумы остановил «разграбление» озера Сугояк
01.06.2018
Депутат Госдумы остановил «разграбление» озера Сугояк
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Новое оборудование позволит сократить выбросы на ММК в три раза
сегодня в 16:10
Новое оборудование позволит сократить выбросы на ММК в три раза
Происшествия
Реанимация приехала на место смертельного ДТП лишь через полчаса
  
сегодня в 15:04
Реанимация приехала на место смертельного ДТП лишь через полчаса
Происшествия
Соседи не заметили детей в шкафу во время пожара в Агаповском районе
сегодня в 14:56
Соседи не заметили детей в шкафу во время пожара в Агаповском районе
Спорт
Герман Титов: «Все равны, никаких поблажек не будет!»
сегодня в 14:45
Герман Титов: «Все равны, никаких поблажек не будет!»
Происшествия
Девушку насмерть сбил грузовой поезд ночью на Южном Урале
сегодня в 13:47
Девушку насмерть сбил грузовой поезд ночью на Южном Урале
Происшествия
Эмигрантка из США пропала во время визита на родину в Магнитогорск
сегодня в 13:39
Эмигрантка из США пропала во время визита на родину в Магнитогорск
Общество
Южноуральская «запретка» стала обладательницей иконы с горы Афон
сегодня в 13:35
Южноуральская «запретка» стала обладательницей иконы с горы Афон
Происшествия
Челябинке огласили приговор за попытку продать невинность юной дочери своей подруги
сегодня в 12:32
Челябинке огласили приговор за попытку продать невинность юной дочери своей подруги
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6