/ Депутат Госдумы Елена Ямпольская подверглась информационной атаке

Челябинское СМИ ищет компромат в момент ее выдвижения на пост главы Комитета культуры

Комитет Госдумы по культуре, ранее возглавляемый Станиславом Говорухиным, ждут новые назначения. Когда со дня смерти кинорежиссера и крупного общественного деятеля пройдет 40 дней, руководство готово будет назвать кандидатов на должность руководителя.

Место пророчат Елене Ямпольской, сейчас являющейся депутатом Госдумы. Она выдвигалась в 2016 году, возглавив региональную группу партии «Единая Россия» по Курганской и Челябинской областям. Ямпольская входит в президиум совета по культуре при президенте, Общественный совет при минобре, замещает председателя комитета Госдумы по делам национальностей, а также является секретарем Союза кинематографистов России.

Именно в этот период скандальное челябинское СМИ проявило интерес к личности Елены Ямпольской и вспомнило о сборнике публицистики ее авторства, выпущенном в 2004 году.

Суть странной эскапады телеканала можно понять из предисловия, опубликованного на официальном сайте «31 канала». «Заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей 47-летняя Елена Ямпольская, которая также на протяжении семи лет является главным редактором газеты “Культура” и депутатом от Челябинской области, откровенно рассказала о личном опыте общения с мужским полом на страницах своего литературного творения». — сообщается в СМИ.

Политологи считают комментарии в адрес Елены Ямпольской не более, чем попыткой отыскать компромат.

Можно только догадываться, что послужило причиной этой, по сути, невольной попытки создать запоздалую рекламу книги. Видимо, причина в активной позиции Ямпольской по многим вопросам политической и культурной жизни страны и региона. — сообщил «Накануне. ру» политолог, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Отметим, что «31 канал» является СМИ, подконтрольным экс-губернатору Михаилу Юревичу. Сейчас новостным ресурсом управляет Валерий Шагиев, один из приближенных Юревича.