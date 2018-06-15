/ Депутат помог маленькой челябинке пройти курс лечения стоимостью полмиллиона рублей

Владимир Бурматов посодействовал семье ребенка.

4-летняя Лера из Челябинска страдает тяжелой формой ДЦП. Ее воспитанием и уходом занимается мама-одиночка. Отец погиб, когда дочке было 8 месяцев. Женщина всеми силами пытается помочь девочке, однако стоимость лечения для безработной мамы оказалась неподъемной. Стоимость процедур составила полмиллиона рублей.

Безусловно, такой суммы у нас нет, а реабилитация очень важна, без нее мы не сможем добиться прогресса, каждый прожитый день без интенсивной реабилитации — это упущенное время, а вместе с ним и надежда на поправку. — рассказала сайту «Первый областной» мама девочки Тамара Шлеина.

Одинокая женщина обратилась в приемную депутата Госдумы Владимира Бурматова, который не смог остаться равнодушным к проблеме семьи Шлеиных. Маме позвонили из специализированного реабилитационного центра в Металлургическом районе и предложили пройти лечение совершенно бесплатно.