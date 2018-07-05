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/ Депутаты не смогли выбрать главу Миасса

Депутаты не смогли выбрать главу Миасса

Сессия признана несостоявшейся.
сегодня в 16:07
  |  Политика

Целый день 5 июля жители Миасса находились в напряжении — кто станет новым главой. Однако на сессии Собрания депутатов так и не было принято решение, кому передать полномочия. Депутаты отдали свои голоса и за Данилу Михеева, и за Анатолия Лобко, однако большинство не захотело поддерживать кандидатов.

2 голоса за Михеева, 9 за Лобко. Остальные — испорченные. — рассказала сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Таким образом, сессия оказалась несостоявшейся. Однако депутатам предлагают устроить повторное голосование, чтобы Миасс не остался без главы. На этом настаивает Григорий Тонких, исполнявший обязанности мэра Миасса.

Пока расклад таков: если будет объявлен новый конкурс, то Лобко и Михеева к нему не допустят, потому что эти кандидаты не получили депутатскую поддержку.

«Первый областной» следит за развитием событий на сессии Собрания депутатов в Миассе.

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