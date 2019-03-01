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/ Елена Ямпольская ответила критикам Сергея Шнурова в стихах

Елена Ямпольская ответила критикам Сергея Шнурова в стихах

Ранее лидер группировки «Ленинград» вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре.
сегодня в 10:57
  |  Общество

Председатель комитета по культуре Государственной думы России Елена Ямпольская прокомментировала включение известного музыканта и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в состав совета при комитете Госдумы по культуре. На своей странице в Facebook Елена Ямпольская ответила всем критикам вхождения артиста в общественный совет стихотворной форме.


Напомним, новость о том, что Сергей Шнуров вошел в состав совета при комитете Государственной Думы по культуре появилась в среду, 27 февраля. Помимо музыканта в него попали митрополит Тихон, артист Эдгард Запашный и писатель Евгений Водолазкин.

Первый же состав общественного совета был учрежден в начале 2019 года. В него вошли спецпред президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, известный музыкант Андрей Макаревич и другие культурные деятели и общественники.

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Комментарии

Иван
12:38, 01.03.2019
Неплохо)

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