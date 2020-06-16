Сенатор Совета Федерации предложил сократить новогодние праздники из-за пандемии

Законопроект направлен министру труда России.

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Подвести под сокращение новогодние праздники в 2021 году предложили в Совете Федерации. С такой инициативой выступил руководитель комитета по экономической политике Андрей Кутепов. Сенатор напомнил, что в связи с пандемией период с 30 марта по 3 апреля, а также с 6 по 8 мая были нерабочими днями, но с сохранением зарплаты.



Законопроект уже направлен для отзыва главе Минтруда Антону Котякову, пишет ТАСС. Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы и сделать период с 4 по 8 января рабочим. Исключение составит только 7 января.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января. Указанные изменения будут действовать только в 2021 году», — пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Также в пояснительной записке указывается, что режим нерабочих дней не учитывается как отпуск, а значит работодатель обязан предоставить его работникам. В то же время до июня режим работы был ограничен. Сенатор отметил, что по производственному календарю на 2020 год, рабочих дней должно быть 247, а выходных 118. Андрей Кутепов добавил, что некоторые организации не возобновили работу и после майских праздников.

Помимо этого учитываются и день голосования по поправкам в Конституцию, и нерабочий — 24 июня. Таким образом, по подсчётам Андрея Кутепова, будет 120 выходных, а нерабочих дней — 27. За первые полгода количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих. Количество последних в 2020 году больше на 20%.