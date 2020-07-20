Десятку самых влиятельных персон Челябинской области опубликовали аналитики

Рейтинг возглавил губернатор Алексей Текслер.

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Лаборатория прикладной политологии и социологии челябинского филиала РАНХиГС вновь опубликовала полугодовой рейтинг, связанный с представителями южноуральской элиты. Только если в прошлый раз измерялась известность, то в этот раз высчитывался уровень влияния.

«Список был составлен на основе экспертного опроса, в котором приняли участие 48 экспертов, а в рейтинг-лист было включено 104 персоны-представителей региональной элиты», — подчеркнули в РАНХиГС.

Безусловно, первую строчку вновь занял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На протяжении трех замеров его результат оставался стабильным. Балл влияния главы региона составляет 9,06.

А вот со вторым и третьим место сложилась интересная ситуация. На этих строчках с одинаковым баллом влияния — 7,59 — расположились председатель Совета директоров, совладельца ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Виктор Рашников и начальник УФСБ РФ по Челябинской области, генерал-майор Сергей Сизов.

Среди женщин первой вновь оказалась глава Челябинска Наталья Котова с баллом влияния 7,47. По пятам за мэром областного центра Южного Урала следует первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Ирина Гехт не раз становилась «отличником» в рейтингах замгубернаторов по социальной политике. Как можно увидеть, по экспертной оценке, вполне оправданно. Ирина Гехт — на пятой строчке, с баллом влияния 7,12», — отметили эксперты-социологи.

Отмечается также, что свое влияние на ситуацию в целом могут оказывать не только жители Челябинской области. К примеру, следующую строчку занял владелец Русской медной компании, свердловчанин Игорь Алтушкин, который очень помог Челябинской области во время пандемии коронавируса, предоставив тонны гуманитарной помощи. Его балл влияния составляет 7.

Седьмую строчку завоевал председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш. Его аналитики даже прозвали «политическим тяжеловесом», балл влияния которого составляет 6,94. Отмечается, что Владимир Мякуш давно и прочно обосновался в первой десятке рейтинга, который составляется ежегодно.

Последние три строчки занимают бизнесмен Александр Аристов (6,88), первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин (6,80) и замыкает десятку влиятельных персон начальник ГУ МВД России по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, имеющий балл влияния 6,75.

Аналитики отмечают, что в 2020 году Челябинскую область ждут еще два насыщенных политических события — наиболее активная фаза избирательной кампании и выборы 13 сентября в Законодательное собрание Челябинской области. Возможно, эти мероприятия сильно повлияют на расстановку сил в итоговом рейтинге за текущий год.