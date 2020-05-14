Южноуральский бизнесмен заплатит 600 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства

Руководитель компании не уведомил о работе иностранных граждан.

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В Челябинской области индивидуальный предприниматель заплатит штраф в размере 600 тысяч рублей. Нарушения миграционного законодательства были зафиксированы в ходе проведения проверки работодателей, нанимающих иностранных граждан.

«В ходе проверок выявлен индивидуальный предприниматель, который в нарушение требований статьи миграционного законодательства не уведомил Управление по вопросам миграции о расторжении и заключении трудовых договоров с иностранными гражданами», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По решению суда предпринимателя привлекли к ответственности по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». Работодателю придется заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.