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Челябинская область готовится к выборам в единый день голосования

9 сентября определят глав муниципалитетов и депутатов.
сегодня в 16:23
  |  Политика
В предстоящее воскресенье, 9 сентября, на Южном Урале, как и по всей стране, пройдут выборы. Избирательная система региона полностью готова к этому дню. Об этом доложил на встрече с губернатором председатель Избирательной комиссии Челябинской области.

Наша общая задача — это слаженные действия по обеспечению законности и правопорядка на всех этапах избирательной кампании. Выборы будут конкурентными, на 186 мандатов претендуют более 600 кандидатов. — отметил председатель областного избиркома Сергей Обертас.

В этот день — 9 сентября, на Южном Урале выберут глав Белоусовского и Гранитного поселений. В 14 сельских образованиях южноуральцам определят новых депутатов. Всего по итогам предстоящих выборов должно быть распределено 186 мандатов.

Глава региона поручил провести муниципальные выборы на высоком уровне.

Свыше 50 тысяч южноуральцев придут на участки, чтобы сделать свой выбор и проголосовать, важно обеспечить комплексную безопасность, проверить антитеррористическую защищенность, чтобы каждый мог воспользоваться правом, гарантированным россиянам Конституцией РФ. Выборы в Челябинской области должны пройти в полном соответствии с законодательством и на высоком организационном уровне. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, ранее губернатор Борис Дубровский был отмечен в Центральной избирательной комиссии за успешное проведение выборов Президента РФ. Тогда глава региона получил письмо от имени Эллы Памфиловой.

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