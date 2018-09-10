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Итоги выборов подвели на Южном Урале

В единый день голосования выбрали 186 депутатов.
сегодня в 17:22
  |  Политика

В Челябинской области подвели итоги прошедших в выходные выборов. В этот день, 9 сентября, жители Южного Урала распределили 186 мандатов, из них 184 — представительных органов и 2 — глав муниципалитетов. Выбраны новые руководители Белоусовского и Гранитного сельских поселений. В большинстве муниципалитетов лидировала партия «Единая Россия».

Достигнутые результаты впечатляют. За всю новейшую историю Челябинской области «Единая Россия» впервые получила такой высокий процент поддержки своих кандидатов на местных выборах. — рассказал сайту «Первый областной» секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш.

Полные результаты выборов смотрите на сайте Избирательной комиссии Челябинской области.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с председателем Избирательной комиссии региона Сергеем Обертасом. Тогда глава области подчеркнул, что выборы в единый день голосования должны состояться на высоком организационном уровне.

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