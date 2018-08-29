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/ Борис Дубровский получил благодарность за проведение выборов президента

Борис Дубровский получил благодарность за проведение выборов президента

Письмо в адрес губернатора направила ЦИК РФ.
сегодня в 15:15
  |  Политика

Благодарность за активное содействие в подготовке и проведении президентских выборов на Южном Урале получил Борис Дубровский. Письмо в адрес губернатора Челябинской области направила Элла Памфилова — председатель Центральной избирательной комиссии РФ. Она уже два года руководит этим аппаратом.

Напомним, что явка на выборах президента РФ в Челябинской области составила 66,4%. Это очень высокий показатель.

В свою очередь за помощь в проведении выборов на территории Челябинска недавно были награждены представители городской администрации. Благодарности им вручили на аппаратном совещании главы Челябинска Евгения Тефтелева.

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