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/ Борис Дубровский обсудил с депутатом Госдумы проблемы южноуральских дольщиков

Борис Дубровский обсудил с депутатом Госдумы проблемы южноуральских дольщиков

На встречу приехал Дмитрий Вяткин.
сегодня в 16:44
  |  Политика

Заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин и губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудили развитие региона, взаимодействие федеральных и региональных властей, а также изменения в законодательстве о долевом строительстве.

Для Челябинской области тема долевого строительства актуальна. У нас обанкротились и прекратили деятельность несколько крупных строительных компаний, и количество обманутых дольщиков составляет несколько тысяч. Поэтому важно на законодательном уровне защитить граждан, участвующих в долевом строительстве от недобросовестных застройщиков, чтобы подобные ситуации не повторялись. — подчеркнул Борис Дубровский.

Дмитрий Вяткин, в свою очередь, подчеркнул, для застройщиков при долевом строительстве начали действовать новые правила. В частности, теперь деньги, которые компания-застройщик соберет с жителей, будут аккумулироваться на специальном счете в банке, тратить их можно только на цели строительства. Кроме того, непрофильные расходы четко ограничены, а средства дольщиков застрахованы.

Также в последнее время произошли изменения в бюджетном и налоговом законодательствах. Об этом Дмитрий Вяткин доложил Борису Дубровскому.

Речь идет о тех крупных компаниях, которые имеют подразделения во многих регионах, но налоги платят в одном единственном месте — чаще всего это Москва и Санкт-Петербург. Во втором чтении был принят закон, который ограничивает создание таких компаний — консолидированных групп налогоплательщиков, а с 2024 года полностью запрещает такую практику. Законом разъясняется, какие средства могут быть зачислены в бюджет регионов в виде налога на прибыль. Это позволит субъектам более четко планировать свои бюджеты. — отметил Дмитрий Вяткин.

Парламентарий также пообщался с губернатором на тему нового недавно принятого федерального закона, согласно которому все денежные штрафы будут зачислены в региональные дорожные фонды, а потом на эти деньги можно будет выполнить ремонт или строительство дорог.

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Комментарии

Рустам
17:45, 19.07.2018
После запрета на строительство уплотнительной застройки в Парковом - 2 скорость стройки увеличилась раза в три и работают в три смены и днём и ночью и в любую погоду!!!!!

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