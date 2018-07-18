/ Губернатор Борис Дубровский вошел в президиум Госсовета России

Владимир Путин произвел ротацию состава.

18 июля глава государства Владимир Путин произвел ротацию состава президиума Государственного совета. Утверждены восемь глав. Среди них руководители уральских регионов: губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Пермского края Максим Решетников.



Государственный совет РФ является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Государственный совет формируется в составе председателя и членов Госсовета. – сообщает ТАСС.

В президиум вошли также руководители Калининградской, Тульской, Сахалинской областей, Дагестана, Адыгеи, Бурятии. Владимир Путин является председателем Госсовета. Орган создан для решения оперативных вопросов. Ротация президиума происходит раз в полгода.