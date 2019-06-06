/ Второй кандидат подал документы на участие в губернаторских выборах Челябинской области

Андрей Аюпов тоже идет самовыдвиженцем.

Имя второго кандидата на должность губернатора Челябинской области стало известно 6 июня. Документы в Избирком подал Андрей Аюпов из Варненского района. Он был участником конкурса «Лидеры России», владеет строительной компанией. На выборы Андрей Аюпов пошел самовыдвиженцем.

Подготовлен план предвыборной кампании, намечены задачи по реализации определенных планов Челябинской области. Касаются они всех сфер: ЖКХ, промышленности, социальной. Считаю, что политической жизни необходимы новые кадры, которые могут независимо принимать решения по Челябинской области и вносить необходимые коррективы. Мы знаем, что многие земляки уезжают из региона по причине безработицы. У нас есть планы по решению проблемы. Наша область должна стать экономически процветающей, социально обеспеченной, духовно укрепленной. Чтобы подтягивались другие люди, которые хотят жить в нашем регионе, чтобы регион прославился на всю Россию. — рассказал сайту «Первый областной» Андрей Аюпов.

Напомним, что выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора можно не позже 24 июня. Выборы состоятся 8 сентября.

Первым кандидатом, подавшим документы в Избирком, был Алексей Текслер.