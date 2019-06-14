/ Четвертым кандидатом на пост губернатора Челябинской области стал Сергей Морозов

Претендент на высокий пост также является самовыдвиженцем.

Четвертый самовыдвиженец заявил о желании участвовать в выборах губернатора Челябинской области. Новым кандидатом стал Сергей Морозов. Он руководит компанией «Арсенал», изготавливающей, ремонтирующей и обслуживающей промышленное оборудование. Кроме того, новый кандидат является координатором Челябинского регионального отделения «Левого Фронта». Документы Сергей Морозов подал 14 июня в 10:40.

Председатель избирательной комиссии Сергей Обертас поздравил Сергея Морозова с присвоением статуса выдвинутого кандидата на должность Губернатора Челябинской области и разъяснил процедуру сбора документов на регистрацию. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном Избиркоме.

Напомним, что каждый самовыдвиженец должен собрать в поддержку 13169 подписей. Выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора можно до 24 июня, с 25 июня по 4 июля пройдет процедура регистрации.

Сейчас документы в Избирком подали Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Александр Лебедев и Сергей Морозов.