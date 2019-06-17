/ Первые кандидаты в губернаторы от партий подали документы в Избирком Челябинской области

Ими стали представители ЛДПР и «Родины».

Пятым кандидатом на пост губернатора Челябинской области, принесшим документы в региональный Избирком, стал Виталий Пашин. Он представляет ЛДПР и был выдвинут от нее кандидатом на конференции регионального отделения политической партии.

Председатель избирательной комиссии Сергей Обертас поздравил Виталия Пашина с присвоением статуса выдвинутого кандидата на должность Губернатора Челябинской области и разъяснил процедуру сбора документов на регистрацию. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном Избиркоме.

Следом за ним документы принес Сергей Смышляев — представитель всероссийской политической партии «Родина». Его кандидатуру утвердили на общем собрании регионального отделения.

Таким образом, Виталий Пашин стал первым «партийным» кандидатом, а Сергей Смышляев — вторым. До них документы в Избирком подали Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Александр Лебедев и Сергей Морозов. Все они самовыдвиженцы.

Напомним, что изъявить желание участвовать в выборах губернатора Челябинской области и принести документы в Избирком можно до 24 июня.