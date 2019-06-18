/ Стали известны имена еще 3 кандидатов в губернаторы Челябинской области

Избирком принял документы уже от 9 претендентов на пост главы региона.

Документы еще 3 кандидатов в губернаторы Челябинской области принял региональный Избирком. Это Степан Фирстов, Константин Нациевский и Ярослав Щербаков. Фирстов представляет «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость», Нациевский — кандидат от «Коммунистической партии России», а Щербаков от партии «Яблоко». Председатель Избирательной комиссии Сергей Обертас поздравил кандидатов и напомнил процедуру сбора документов на регистрацию.

Выдвинуть свою кандидатуру на должность Губернатора Челябинской области возможно до 24 июня, с 25 июня по 4 июля стартует процедура сдачи документов на регистрацию. На проверку документов избирательной комиссии отводится 10 дней. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном Избиркоме.

Напомним, что уже приняты документы от 4 самовыдвиженцев: Алексея Текслера, Андрея Аюпова, Александра Лебедева и Сергея Морозова — а также от представителя ЛДПР Виталия Пашина и представителя партии «Родина» Сергея Смышляева.