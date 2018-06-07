/ Правительство региона изменило свой график работы ради «Прямой линии» с президентом

Губернатор и министры готовятся к просмотру прямой трансляции.

Все министры Челябинской области сегодня, 7 июня, изменили свой режим работы. Обычными делами, связанными с приемом граждан, работой с документами и сотрудниками своего ведомства, они будут заниматься в первой половине дня, а после обеда соберутся в здании правительства на улице Цвиллинга. Борис Дубровский пригласил министров к себе, чтобы вместе смотреть «Прямую линию» и своевременно реагировать на вопросы жителей региона, если такие поступят к президенту.

В этом году «Прямая линия» пройдет в новом формате, возможны включения регионов. В связи с этим органы исполнительной власти будут в доступности. По большинству вопросов образования я могу дать комментарий сходу, но могут задать и более узкие, требующие глубокого изучения проблемы. — рассказал сайту «Первый областной» министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

Руководители ведомств и Борис Дубровский соберутся к 14:00. Именно в это время начнется «Прямая линия с президентом Владимиром Путиным». Следить за ее ходом можно будет не только по телевизору, но и в Интернете. «Прямую линию» транслирует «Онлайн ТВ».