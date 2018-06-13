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/ Оперативный штаб по детской и материнской смертности обновили в Челябинской области

Оперативный штаб по детской и материнской смертности обновили в Челябинской области

Распоряжение опубликовало правительство региона.
вчера в 19:34
  |  Общество

Новое распоряжение об оперативном штабе по профилактике и снижению детской и материнской смертности на территории Челябинской области подписано в правительстве регионе. В документе сказано, что штаб создан в целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Челябинской области по вопросу предупреждения и снижения детской и материнской смертности на территории Челябинской области.

Им руководит первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин. Кроме того, в состав штаба вошли министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин, начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова, главный врач ЧОДКБ Галина Киреева, глава Минсоца Татьяна Никитина и другие. Уточняется, что заседания штаба проводятся по мере необходимости, но при этом не реже одного раза в шесть месяцев. Предыдущее распоряжение было опубликовано в октябре 2013 года.

Это больше формальная процедура, в новом распоряжении обновили несколько формулировок, но цели и задачи штаба остались прежними. Каждый раз, когда в области умирает мать или младенец, собирают областной штаб, который разбирает ситуацию. В целом все осталось, как и прежде. — сообщили сайту «Первый областной» в Минздраве Челябинской области.

Ранее два младенца умерли в больнице в Магнитогорске. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Кроме того, в марте этого года после родов ушла из жизни начальник отдела по взаимодействию со СМИ администрации Златоуста Наталья Алексюк.

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