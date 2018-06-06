/ Смотрите «Прямую линию с Владимиром Путиным» на 1obl. tv

Президент ответит на вопросы россиян в режиме онлайн.

Уже больше миллиона вопросов поступило на «Прямую линию» Президента Владимира Путина. Жители России хотят рассказать о своих проблемах и получить обещание от главы государства, что все решится.

Следить за ходом «Прямой линии», которая состоится уже 7 июня, можно будет не только по телевизору. На «Онлайн ТВ» будет доступна прямая трансляция мероприятия.

Важной особенностью прямой линии станет общение «по телефону», то есть вопросов из зала не будет, будут только из регионов. Поэтому трансляция в Интернете особенно актуальна. — сообщила сайту «Первый областной» замредактора онлайн-вещания Екатерина Гусева.

Трансляция начнется 7 июня в 14:00 по челябинскому времени. Сколько она продлится, неизвестно.

В прошлом году «Прямая линия с Президентов Владимиром Путиным» шла около 4 часов.