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/ Финансирование вузов, предпринимателей и производителей обсудят на заседании правительства

Финансирование вузов, предпринимателей и производителей обсудят на заседании правительства

Прямую трансляцию проведет «Онлайн ТВ».
сегодня в 08:00
  |  Общество

Сегодня, 20 июня, правительство Челябинской области соберется на традиционном заседании. Возглавлять его будет глава региона Борис Дубровский. На повестку вынесено 43 вопроса, 5 из них — доклады. В финале губернатору представят финансовые показатели региона по итогам 2017 года.

Членам областного правительства предстоит утвердить порядок распределения субсидий вузам на программы в сфере профилактики наркомании и наркопреступности; субъектам малого и среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества; социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по обеспечению пожарной безопасности; сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на производство и реализацию товарного молока. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Следить за ходом заседания правительства можно на сайте «Онлайн ТВ». Начало в 11:00.

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