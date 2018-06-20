/ Финансирование вузов, предпринимателей и производителей обсудят на заседании правительства

Прямую трансляцию проведет «Онлайн ТВ».

Сегодня, 20 июня, правительство Челябинской области соберется на традиционном заседании. Возглавлять его будет глава региона Борис Дубровский. На повестку вынесено 43 вопроса, 5 из них — доклады. В финале губернатору представят финансовые показатели региона по итогам 2017 года.

Членам областного правительства предстоит утвердить порядок распределения субсидий вузам на программы в сфере профилактики наркомании и наркопреступности; субъектам малого и среднего предпринимательства на обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества; социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по обеспечению пожарной безопасности; сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на производство и реализацию товарного молока. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Следить за ходом заседания правительства можно на сайте «Онлайн ТВ». Начало в 11:00.

