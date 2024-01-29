Владимира Путина зарегистрировали кандидатом на выборы президента в марте 2024 года

Соответствующее постановление озвучили в ЦИК РФ

Владимира Путина зарегистрировали кандидатом на должность президента России на выборах 15, 16 и 17 марта 2024 года. Сегодня в ходе очередного заседания в Центральном избиркоме озвучили решение.

Напомним, Владимир Путин заявил об участии в выборах президента России в качестве самовыдвиженца. Сегодня в ходе онлайн-трансляции 152 заседания ЦИК России озвучил, что соблюдены все необходимые требования и процедуры.

«Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 1952 года рождения, 29 января 2024 года в 11 часов 23 минуты», — говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК.

Россияне будут выбирать президента страны 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендуют на пост главы государства. Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков выдвинуты партиями.

Выдвиженцы от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова — должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Из них на 29 января подписные листы в ЦИК представил лидер «Коммунистов России» Малинкович.

Самовыдвиженцам Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.



С сегодняшнего дня стартовал прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах.