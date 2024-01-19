Южноуральцы — ветераны СВО поставили подписи в поддержку самовыдвижения Путина на президентских выборах

Братья по оружию пришли для этого в Штаб общественной поддержки

Ветераны боевых действий в Челябинской области выразили поддержку самовыдвижению Владимира Путина на пост президента России. Герои спецоперации обратились для этого в недавно открывшийся в центре Челябинска Штаб общественной поддержки.

По словам ветерана СВО Сергея Бормотова (воевал под позывным «Танцор»), многие его товарищи разделяют его мнение о том, кто должен стать будущим президентом и главнокомандующим.

«Мы на фронт пошли добровольно, и сегодня поддержать президента — это тоже наше добровольное решение. Считаю, что тем самым мы поддерживаем и нашу армию, и нашу Родину, и нашу грядущую победу!» — сказал он, в частности.

Напомним, сбор подписей в поддержку кандидатов на пост руководителя государства вышел на финишную прямую — до его окончания осталось менее двух недель. Помимо действующего президента Владимира Путина подписи собирают кандидаты-самовыдвиженцы Анатолий Баташев и Рада Русских, а также представители непарламентских партий Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Сергей Малинкович, Ирина Свиридова и Андрей Богданов.

Троих кандидатов в президенты ЦИК уже зарегистрировал. Это представитель КПРФ Николай Харитонов, выдвиженец ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Выборы президента России состоятся 15—17 марта 2024 года.