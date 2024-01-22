Избирательный штаб Путина передал в ЦИК 95 коробок с подписями россиян

В избирком передано 315 тысяч автографов

Уполномоченные представители кандидата в президенты России Владимира Путина передали в Центризбирком 95 коробок с подписями избирателей в поддержку самовыдвижения действующего главы государства, об этом сообщили в ЦИК.

При этом сопредседатель избирательного штаба кандидата Владимир Машков уточнил, что в поддержку Владимира Путина высказались не менее трех миллионов россиян.

Как сообщил член ЦИК России Константин Мазуревский, подписные листы приняты для последующей проверки — рабочей группе ЦИК России отводится на это 10 дней.

«Вначале мы оценим количество представленных подписных листов на предмет того, чтобы оно соответствовало заявленному. После этого будет проводиться процедура случайной выборки подписей, которые будут проходить проверку на предмет достоверности», — пояснил он.

Президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. В случае успешной регистрации действующего президента соперниками Владимира Путина станут лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков и депутат ГД России от КПРФ Николай Харитонов. Как представители парламентских партий они получили кандидатские удостоверения без сбора подписей.