Жители Челябинской области на выборах президента России смогут проголосовать удаленно. Сегодня, 29 января, портал «Госуслуги» начал прием заявлений на дистанционное электронное голосование, ДЭГ.
В ЦИК напоминают: ДЭГ — это альтернативная возможность проголосовать онлайн из любого места с помощью любого устройства с доступом в интернет: компьютера, планшета или смартфона.
«Проголосовать можно, находясь дома или в гостях, в отпуске или в командировке, на даче или на природе, без посещения избирательного участка», — говорится в сообщении.
Принять участие в ДЭГ могут граждане России, достигшие на день голосования 15—17 марта 2024 года возраста 18 лет, зарегистрированные по месту жительства в пределах РФ и имеющие действующую подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, данные которой сопоставлены с данными Регистра ГАС «Выборы».
Прием заявлений от желающих проголосовать удаленно продлится на портале до 24:00 по московскому времени 11 марта 2024 года. Затем данные пройдут проверку соответствия и будут включены в списки участников.
Проголосовать электронно можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17‑го на сайте vybory.gov.ru после процедуры идентификации личности.