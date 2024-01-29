Южноуральцы смогут выбрать президента без посещения избирательного участка

Сегодня начат прием заявлений от желающих проголосовать удаленно

Жители Челябинской области на выборах президента России смогут проголосовать удаленно. Сегодня, 29 января, портал «Госуслуги» начал прием заявлений на дистанционное электронное голосование, ДЭГ.

В ЦИК напоминают: ДЭГ — это альтернативная возможность проголосовать онлайн из любого места с помощью любого устройства с доступом в интернет: компьютера, планшета или смартфона.

«Проголосовать можно, находясь дома или в гостях, в отпуске или в командировке, на даче или на природе, без посещения избирательного участка», — говорится в сообщении.

Принять участие в ДЭГ могут граждане России, достигшие на день голосования 15—17 марта 2024 года возраста 18 лет, зарегистрированные по месту жительства в пределах РФ и имеющие действующую подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, данные которой сопоставлены с данными Регистра ГАС «Выборы».

Прием заявлений от желающих проголосовать удаленно продлится на портале до 24:00 по московскому времени 11 марта 2024 года. Затем данные пройдут проверку соответствия и будут включены в списки участников.

Проголосовать электронно можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17‑го на сайте vybory.gov.ru после процедуры идентификации личности.