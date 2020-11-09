Владимир Якушев станет новым полпредом президента в УрФО

Указ о его назначении подписан Владимиром Путиным.

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Уроженец Нефтекамска (Башкирская АССР) Владимир Якушев, министр строительства РФ, займет пост полномочного представителя президента РФ в УрФО. Он сменит на этой должности Николая Цуканова, который был правой рукой главы государства на Урале с 2018 года.

Документ о назначении был опубликован на сайте администрации президента Владимира Путина сегодня, 9 ноября.

«В соответствии с пунктом „к“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте указа «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе».

Открытые источники сообщают, что при принятии решения также рассматривались кандидатуры депутата Госдумы Павла Крашенинникова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Справка:

Владимиру Якушев родился в 1968 году в Нефтекамске (Башкирская АССР). В 1993 году окончил Тюменский государственный университет (специальность «правоведение»).

В 1993 году работал юрисконсультом в Ямало-Ненецком филиале Западно-Сибирского коммерческого банка. В 1994-1995 годах был и. о. директора, в 1995-1997 годах — директором Ямало-Ненецкого филиала Запсибкомбанка. В 1997-98 годах — вице-президент — директор Салехардского филиала банка, затем первый вице-президент Запсибкомбанка. С 29 апреля 1998 года занимал должность президента ОАО «Запсибкомбанк».

С 2001 года работал в администрации Тюменской области. С 13 июня 2001 года был назначен заместителем губернатора области Сергея Собянина. В марте 2005 года — первый заместитель главы администрации Тюмени. В марте — апреле 2005 года исполнял обязанности главы администрации Тюмени. 14 апреля 2005 года был избран на пост мэра города депутатами Тюменской думы.

С ноября 2005 по май 2018 года — губернатор Тюменской области.

С мая 2018 года — министр строительства Российской Федерации.